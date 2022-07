x x

CISLAGO – Si è tenuta ieri sera la Notte Bianca, che grazie alla collaborazione dei commercianti e dell’amministrazione comunale, ha riempito le strade e le piazze del centro storico cittadino.

L’evento si è sviluppato da via IV Novembre fino al parco Castelbarco, adiacente al castello. Lungo tutto il percorso erano presenti stand e bancarelle dei commercianti cislaghesi, bar e ristoranti delle vie del centro hanno allestito i loro dehors davanti al consueto punto vendita, con panche e gazebo esterni. Questi stand sono stati intervallati da postazioni di musica live e tributi ad artisti famosi come ad esempio Vasco Rossi e Jovanotti.

Tra le maggiori attrazioni indipendenti dai commercianti: in piazza Enrico Toti è stato allestito lo spettacolo delle fontane danzanti già proposto negli anni precedenti (proposto però in versione antispreco), mentre nel parcheggio adiacente al parco si sono posizionate le giostre per i più piccoli.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn