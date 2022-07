x x

SARONNO – Al centro del sabato saronnese c’è stato il successo, con oltre 200 presenze, di Birre in Villa. Commenti e polemiche.

Prima il corteo poi la successiva tensione e per Saronno è stato un altro sabato blindato.

Ladro di bici deve lasciare la refurtiva perchè inseguito dalla polizia locale.

Saronno, ladro di biciclette scappa in sella ma i vigili lo inseguono e recuperano il mezzo Incidenti a Saronno, in via San Giuseppe, e in via 4 novembre ad Uboldo.

Seicento fedeli al centro islamico per la Festa del sacrificio.

