LIMBIATE – La manifestazione “Estate in piazza 2022” di Limbiate si anima con la Guitar Shots Band! Le chitarre di Max Cottafavi e Mel Previte (chitarristi di Ligabue), Cris Maramotti (chitarrista di Piero Pelù) e Moris Pradella (chitarrista e corista di Marco Mengoni) accompagnate dalla band (Fabio Mora alla voce, Elisa Minari al basso, Leonardo Sgavetti alle tastiere, Alberto Pavesi alla batteria) sbarcano a Limbiate domenica 10 luglio (alle 21.30): dai Beatles ai Pink Floyd a David Bowie, un viaggio tra i riff per ripercorrere i grandi successi che hanno scritto la storia della musica internazionale.

Evento organizzato dal Comune di Limbiate con la collaborazione di Magic Park. Ingresso libero.

(foto archivio: un precedente concerto a Limbiate)

