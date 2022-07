x x

SARONNO – Incuranti del caldo, del peso degli attrezzi agricoli e della difficoltà di camminare con gli zoccoli una quarantina di figuranti del gruppo di Sant’Antonio hanno sfilato questa sera per le vie del centro storico.

Grandi e piccoli con spigne di grano nei capelli, nelle gerle, nei carretti e nelle cariole hanno animato Saronno percorrendo via D’Annunzio, via San Giuseppe, via Verdi, via San Cristoforo, via Portici, piazza Libertà, corso Italia per tornare all’oratorio di via San Francesco dove è stato allestito lo stand gastronomico e la mostra dedicata agli attrezzi agricoli di una volta. Tanti i saronnesi che si sono affacciati alle finestre e quelli che hanno atteso il passaggio del corteo per strada.

Oltre alla polizia locale, all’associazione nazionale carabinieri a contribuire al servizio d’ordine anche il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone mentre il sindaco Augusto Airoldi ha intercettato il corteo in piazza Libertà l’ha seguto realizzando diverse foto e poi salutando i presenti con un breve discorso all’oratorio dove i figuranti hanno fatto rivivere il rito della battitura del grano.

La serata si è conclusa con i piatti della tradizione contadina e intrattenimento musicale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn