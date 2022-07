x x

SARONNO – Si sono dati da fare per arrivare prima allo spazio interno dell’area estiva quindi nel bar ma non hanno trovato nulla di valore da prendere e così sono scappati a mani vuote. Erano probabilmente a caccia di contanti i malviventi, ma ad agire potrebbe anche essere stata una persona sola, che l’altro giorno hanno preso di mira l’impianto natatorio di via Miola.

Nel dettaglio i ladri sono entrati in azione nella notte tra giovedì e venerdì riuscendo a raggiungere il bar ossia il punto di ristoro all’interno dell’area allestita come solarium dell’impianto. E’ stata danneggiata la porta ma una volta guadagnato l’accesso gli intrusi non hanno trovato niente da portare via e sono scappati a mani vuote. A scoprire l’effrazione, la mattina dopo, il personale della struttura. Non ci sono stati disagi per i frequentatori dell’impianto visto che il bar è sempre stato operativo.

