Saronno, graffiti, gavettoni di vernice, parcometri e telecamere ko: la conta dei danni post corteo

x x

SARONNO – Dopo il corteo contro la sorveglianza speciale (e la successiva tensione in via Marconi) che ieri ha attraversato il centro la città per Saronno è arrivato il momento della conta dei danni.

Tra le prime vittime le telecamere del sistema di videosorveglianza: gli occhi elettronici dell’Amministrazione comunale sono stati messi ko in diversi punti della città. Alcune sono state oscurate altre sono state dannegiate strappandone i file.

Danneggiati anche alcuni parcometri. E’ il caso di quello in via di San Giuseppe dove le fessure per inserire i biglietti, il denaro e ritirare il resto sono stati riempiti di schiuma poliuretanica rendendo, di fatto, inutilizzabile il dispositivo.

Altro capitolo quello dei graffiti. Slogan sono stati scritti con vernice rossa e nera sulla banca Intesa di via Marconi “Carcere, sorveglianza, isolamento, contro lo stato nessun ravvedimento”, sul muro del sottopassaggio in piazza Cadorna “Stragista è lo stato! Juan, Anna, Alfredo Free” e sui muri e le vetrine della banca Bper di via San Giuseppe come “No controllo sociale” e “No 41 bis”.

I danni più consistenti si sono visti alla sede dell’agenzia delle entrate di via Roma con la facciata colpita da gavettoni di vernice verde, rossa e rosa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn