TRADATE – I carabinieri della tenenza di Tradate che fan parte della compagnia di Saronno, con il supporto della polizia locale del comune di Tradate e di un elicottero del nucleo elicotteri carabinieri di Bergamo hanno effettuato un servizio antodroga straordinario nelle aree boschive tra Tradate, Carnago e Castiglione Olona.

Al centro dell’operazione, aree, spiazzi e sentieri noti come piazze di spaccio ossia come punti di ritrovo per la vendita di sostanze stupefacenti. Non è stata riscontrata la presenza ne di spacciatori ne di acquirenti. Una buona notizia che racconta come, evidentemente, il fenomeno dello spaccio che ha riguardato quelle zone sia in calo. Controlli, accertamenti e periodiche verifiche nelle aree boschive continueranno anche nelle prossime settimane.

