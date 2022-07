x x

SARONNO – L’ordinanza comunale, realizzata per evitare lo spreco d’acqua in tempi di crisi idrica, è chiara innaffiare le aree verdi e gli orti è possibile solo dalle 22 alle 6 del mattino. E allora perchè i campi da calcio vengono innaffiati di giorno?

La domanda arriva con un post su Facebook di Ambiente Saronno che condivide alcuni foto del campo di via Trieste. La prima risposta arriva direttamente dall’Amor sportiva che spiega la propria attenzione per il campo e il rispetto delle regole.

“Amor Sportiva si scusa per l’accaduto, purtroppo il settaggio sbagliato della centralina ha fatto partire un ciclo di 3 minuti per zona. Però crediamo servano delle precisazioni: Amor Sportiva ha da sempre rispettato le direttive comunali.

L’impianto di irrigazione di Amor Sportiva è provvisto di una cisterna, l’approvigionamento avviene negli orari previsti dal comune, per cui il rilascio dell’acqua potrebbe essere relativo.

L’agronomo, pagato da Amor Sportiva, sostiene che l’irrigazione diurna eviti la formazione di “funghi” (es filo rosso) la cui eliminazione potrebbe richiedere l’utilizzo di sostanze dannose alla natura (pesticidi)”.

Resta però la segnalazione, fatta da alcuni cittadini, relativa al campo da calcio dello stadio comunale di via Biffi che viene innaffiato anche nel pomeriggio.

