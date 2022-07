x x

CISLAGO – “Anche quest’anno il Did (Distretto del Commercio Antiche Brughiere) è stato l’ente organizzatore per la manifestazione “Notte Bianca-Shopping sotto le stelle di Cislago“. Un buon coordinamento si conferma essere l’elemento per la buona riuscita di un evento di questa portata”.

Inizia così Rachele Grassi numero uno del Did Antiche Brughiere tirando le somme della Notte bianca di Cislago: “Non posso che ringraziare: Confcommercio, la Segreteria del Did, l’Ufficio Suap e Ufficio Tecnico di Cislago per il loro supporto organizzativo; i Commercianti che hanno partecipato animando con musica , street food ed eventi; la Polizia locale, la Protezione Civile, i Carabinieri, la Croce Rossa che hanno garantito la sicurezza e soprattutto tutte le persone che hanno scelto Cislago per un sabato sera speciale”.

Positivo anche il bilancio sulle scelte degli organizzatori: da quella di non chiamare bancarelle esterne ma di fare l’opportunità ai commercianti cislaghese di realizzare propri stand, fotografatissimi i trampolieri con le ali a farfalla luminose e apprezzato anche lo spettacolo delle fontane danzanti che sono state realizzate con un’attenzione per evitare lo spreco d’acqua“.

