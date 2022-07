x x

SARONNO – Con un post sulla propria pagina Facebook il sindaco Augustop Airoldi interviene sul corteo di sabato pomeriggio e sui danni per la città. Lo fa con un paragone tra il corteo contro la sorveglianza speciale e quello del gruppo di Sant’Antonio. Lo fa postando le immagini dei figuranti e quelle delle telecamere oscurate e danneggiate.

Ecco il testo che accompagna gli scatti.

“Ci sono cortei che rallegrano una città. Che invitano i cittadini ad uscire, a ritrovarsi assieme anche in un caldo pomeriggio estivo. Dai quali i nostri figli e nipoti possono vedere, per la prima volta, mestieri che non ci sono più. Che si concludono tra la soddisfazione generale.

Ci sono cortei che bloccano una città. Che al loro passaggio obbligano a rimanere rintanati in casa. Che sfregiano e danneggiano cose pubbliche e private. E quando si concludono lasciano sul terreno danni e macerie che i cittadini dovranno pagare. Se non possono essere evitati, un sindaco e i suoi cittadini si aspettano che, chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico, valuti attentamente i rischi e adotti le contromisure sufficienti ad evitare almeno i danneggiamenti”.

