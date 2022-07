x x

SARONNO – Il 30 per cento dei nuovi casi positivi in più, dalla scorsa settimana: il sindaco Augusto Airoldi nella tarda mattinata di oggi ha parlato ai microfoni di Radiorizzonti intervistato da Agostino Masini per fare il punto della situazione, descrivendo una situazione non molto rassicurante.

“Confermo un aumento dei casi positivi, oltre cento a livello settimanale, si è passati da 358 a 463, +105, ovvero il 30 per cento di incremento – ha rimarcato il primo cittadino – Una notizia che non ci tranquillizza, nonostante il caldo e le tante ore trascorse all’aperto. Eppure il contagio si diffonde più rapidamente e intensamente, ed iniziano ad aumentare i ricoveri in ospedale”.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi)

11072022