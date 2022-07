x x

LIMBIATE – “Dopo il grande successo per il secondo appuntamento della rassegna teatrale estiva 2022, vi aspettiamo per l’ultimo spettacolo!”: questo l’invito dell’Amministrazione civica di Limbiate in vista del prossimo evento. Per il progetto “Una città per il teatro, un teatro per la città” il parco di Villa Mella giovedì 14 luglio alle 21 ospiterà la famosissima tragicommedia dell’arte Don Chisciotte.

La Compagnia dei “Comici gelosi”, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, racconterà di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, Sancho Panza e al pubblico. I due, condannati a morte, tenteranno di procrastinare l’esecuzione con avventure ricche di comicità, estro e divertimento.

Ingresso gratuito.

