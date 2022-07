x x

SARONNO – Ancora un successo dei giovani talenti dell’Osa Saronno ai campionati italiani di Rieti. Dopo l‘argento di Alessandro Carugati, un altro Alessandro conquista il secondo gradino del podio, è Alessandro Di Gregorio. Con la misura di 2 metri e dieci, la stessa del vincitore ma con un errore in più in quelle precedenti, Alessandro già bronzo lo scorso anno al primo anno di categoria, ribadisce il suo talento nel salto in alto, eguagliando il vecchio record di società assoluto stabilito da Marco Segatel ventotto anni fa.

