TURATE – Primo appuntamento l’altra sera a Turate con la rassegna di teatro urbano “Fuori tutti”, sotto le stelle nell’area antistante la casa militare “Umberto I”, una suggestiva location per un evento che ha attirato un buon pubblico. L’iniziativa si è infatti svolta in piazza Volta, è andato in scena lo spettacolo di Circo Pacco, “Paccottiglie Deluxe: cialtroneria di qualità superiore!”. L’evento si è svolto con accesso libero e gratuito.

Si è trattato di uno degli appuntamenti promossi in paese per animare il periodo estivo.

(foto: un momento dello spettacolo di Circo Pacco, Paccottiglie Deluxe, che si è svolto davanti alla casa militare di piazza Volta a Turate)

11072022