GERENZANO – “È stata una bellissima esperienza ospitare in questi giorni i bimbi del centro estivo della scuola dell’infanzia Carlo Berra in visita al nostro Comune. Un momento formativo importante per i piccoli che si è concluso con una piacevole sorpresa per il sindaco che ha ricevuto un colorato disegno fatto dai bimbi”: a dare notizia dell’iniziativa sono i responsabile dell’Amministrazione civica e decisamente soddisfatto per l’iniziativa è stato il primo cittadino, Stefania Castagnoli, che ha personalmente dato il benvenuto a bambine e bambini nel palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi.

“Voglio ringraziare i dipendenti comunali, la polizia locale e la Protezione civile per la loro disponibilità e i bambini, con le loro insegnanti, per l’allegra ed educata presenza” ha rimarcato il sindaco Castagnoli.

(foto: un momento della visita in Comune dei bambini, con il sindaco Stefania Castagnoli)

