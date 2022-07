x x

LAZZATE – Fervono i preparativi per “Ricordando Cesarino” una cena in piazza in programma venerdì 22 luglio organizzata dall’associazione “Amici di Cesarino” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A dieci anni dalla scomparsa dell’amatissimo sindaco e senatore lazzatese viene proposto un momento di convivialità per “con l’obiettivo di ricordare la figura dell’uomo e del politico, valorizzando i suoi insegnamenti e la sua testimonianza politica e civile”.

Sarà una cena elegante in piazza, con menù fisso di 4 portate, tavoli rotondi e abbigliamento elegante informale. Il tutto accompagnato da un concerto jazz organizzato dal Comune di Lazzate, sulle note dei notturni del maestro Arnaldo Ciato, e un filmato con ricordi e testimonianze dirette degli amici di Cesarino.

“Sarà una grande serata, storica per la nostra comunità, impossibile mancare – spiegano dall’associazione –

Naturalmente i posti a cena sono limitati, causa disponibilità degli spazi, quindi è obbligatoria la prenotazione da effettuare online prima dell’evento”. Le prenotazioni sono già aperte dopo alcune giornata dedicate ai lazzatesi.

Il costo della cena è di 35 euro, tutto compreso, per coloro che hanno la tessera dell’associazione il costo della cena è di 25 euro. E’ possibile effettuare in qualsiasi momento l’iscrizione all’Associazione, che ha il costo di 10 euro e ottenere così il prezzo scontato, acquistando il biglietto ridotto con il nominativo del titolare della tessera.

