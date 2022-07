x x

SARONNO – Amor sportiva da inizio agli open day per provare a giocare a calcio a 5, questa iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi nati tra il 2006 e il 2009 che vorrebbero cimentarsi in questo sport.

Amor sportiva che vorrebbe promuovere lo sviluppo del calcio a 5 sul territorio lombardo a livello giovanile grazie a tecnici abilitati e qualificati spiega che “a partire dalla nuova stagione calcistica entra in vigore la norma che consente il doppio tesseramento e pertanto sarà possibile essere tesserati sia per il calcio a 11 sia per quello a 5 nella medesima società o in società differenti”.

Le date adibite agli open day in questione sono:

-26 luglio alle 18, all’oratorio di via Larga a Cassina Ferrara

-8 e 15 settembre alle 21, alla palestra della scuola Aldo Moro in viale Santuario

Svolti gli open day sarà possibile l’iscrizione delle squadre ai prossimi campionati giovanili di calcio a 5.

Per info telefonare a Giacomo Tavazzani 3451688557 oppure Giordano Melosi 3474617707

(foto archivi)

