CISLAGO – Tutto è iniziato con le segnalazioni di alcuni cittadini per schiamazzi e un’insolito viavai ma è stato il lavoro di accertamento e il sopralluogo del comando di polizia locale, guidato dal comandante Marco Cantoni, ad accertare l’occupazione abusiva cogliendo in flagrante gli intrusi.

Ma facciamo un passio indietro stamattina gli agenti sono entrati in un’abitazione di proprietà comunale. L’anziana a cui era stata assegnata è ricoverata da circa un anno in ospedale. Malgrado questi i vicini hanno notato un sospetto via vai da cui è partita la segnalazione.

All’interno dell’immobile gli agenti hanno trovato tre persone. Evidentemente abusivo che utilizzavano l’abitazione senza averne titolo e senza il permesso dell’anziana. Sempre in casa sono state trovate armi e di sostanze stupefacenti. Per i tre, due italiani ed uno straniero, è arrivata una denuncia per occupazione mentre tutto quanto trovato legato ad attività illecita dalla droga alle armi, è stato sequestrato.

