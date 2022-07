x x

COGLIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lega Cogliate – Sandalmazi per la nomina del nuovo segretario e del nuovo direttivo.

Venerdì 8 luglio si è tenuto nella sala polivalente Carlo Cattaneo, in via Trento, il congresso di sezione per la nomina del nuovo direttivo e del nuovo segretario. Presidente della seduta il nostro consigliere regionale Andrea Monti.

Il nuovo Direttivo è così composto: nel ruolo di segretario Pagani Roberto Davide, i membri del direttivo sono Andrea Basilico, Paola Gotta, Riccardo Basilico, Paolo Famagosta, Davide Cattaneo, Andrea Castelnovo.

Il segretario, il direttivo e la sezione tutta ringraziano con affetto il segretario uscente Simone Pozzi per il lavoro svolto in questi anni.

Simone, leghista vero, si è sempre distinto per impegno ed entusiasmo grazie ai quali abbiamo raggiunto importati risultati.

