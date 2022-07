x x

Grande festa in piazza De Gasperi dove, sabato sera, il Rione Giò Da Val ha eletto la nuova castellana in una manifestazione che ha fatto divertire grandi e piccini. Lei è Debora Restelli, gerenzanese doc e con un passato nel mondo dello sport cittadino , che ha raccolto la fascia dalla castellana uscente, Laura Garbelli. Con lei anche la candidata Giulia, giovanissima e molto attiva nel Palio. Una sfida emozionante che comincerà con la sfilata della terza edizione del Palio di Gerenzano dove la neo eletta percorrerà le strade del paese accanto al Capitano Massimiliano Rizzo.



Durante la serata, ampio spazio anche all’ottima cucina e al divertimento con la musica dal vivo e alcuni giochi per i più piccoli. Anche per i Giò Da Val adesso è il momento di concentrarsi sui giochi che avranno inizio domenica 4 settembre.