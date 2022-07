x x

COGLIATE – “La seconda edizione della Notte nera è stata un enorme successo! Migliaia di persone sorridenti, commercianti entusiasti e tanto spettacolo! Non serve necessariamente essere delle grandi realtà per fare tutto questo, serve che il paese lavori insieme, remando nella stessa direzione!” Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, dopo la manifestazione che lo scorso fine settimana ha animato le vie del paese.

“Grazie e complimenti a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita dell’evento! Grazie anche ai detrattori che come al solito criticavano a prescindere, ci avete aiutato a raggiungere questo incredibile risultato” conclude il primo cittadino.

(foto: alcune immagini della festa)

13072022