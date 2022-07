x x

GARBAGNATE MILANESE – Perde tutti i soldi alla slot machine, la trascina fuori dal bar e ci si siede sopra: questo il singolare episodio avvenuto alle porte del Saronnese, in un bar di via Milano a Garbagnate Milanese. Ha giocato e perso centinaia di euro ed ha quindi perso anche il controllo: l’uomo ha letteramente trascinato la slot fuori dal locale e sino al marciapiede e ci si è seduto sopra. Inutile ogni tentativo di fermarlo: a seguire l’arrivo dei carabinieri.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi: all’arrivo delle forze dell’ordine, è stato identificato e per lui, un albanese, si annuncia una denuncia per danni ed anche per oltraggio a pubblico ufficiale visto che all’arrivo della “gazzella”, aveva anche apostrofato i due militari in servizio.

