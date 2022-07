x x

ROVELLO PORRO – Al via l’edizione 2022 della Festa della Madonna del Carmine di Rovello Porro. Lunedì c’è stata la messa solenne e l’apertura del banco di beneficenza; ieri sera messa con riflessione. Oggi alle 9 la messa ed alle 20.30 la celebrazione penitenziale e confessioni comunitarie; giovedì alle 9 messa ed alle 20.35 messa con riflessione; venerdì 15 luglio la viglia della solennità liturgina con alle 20.30 messa solenne, sabato la solennità: alle 20.30 la messa solenne, dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30 la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione, alle 17.45 la messa cigiliare ed alle 21 il concerto della banda.

Gli anniversari sacerdotali

Si ricorderanno gli anniversari sacerdotali di don Marco Ferrari (5 anni), don Pierpaolo Zannini (15 anni), don Alessandro Colombo (20 anni), don Samuele Marelli (20 anni) e don Daniele Caspani (40 anni).

Gli orari delle messe

Domenica 17 luglio la festa della Madonna, con messe alle 7, 8, 10 e 18. Alle 10 messa solenne con il prevosto di Saronno, mosignor Claudio Galimberti. Lunedì 18 luglio messe alle 7, 10 e 18, alle 10 messa solenne, alle 16 benedizione dei bambini ed alle 20.30 “imposizione dello scapolare” e processione. Martedì 19 luglio alle 20.30 messa con riposizione della statua.

Tutte le celebrazioni si svolgono in santuario in via Madonna.

