SOLARO – La famiglia e gli amici di sempre ma anche i clienti, i colleghi e i conoscenti rimasti senza parole di fronte alla tragica morte in un incidente stradale.

Domani mattina alle 11 alla chiesa Santi Quirico e Giuditta sono attese moltissime persone per dare l’ultimo saluto a Michele Garruto il 30enne morto giovedì scorso nell’incidente stradale avvenuto lungo la Sp31 bis la tangenzialina esterna che collega Saronno con Rovello Porro e Ceriano Laghetto.

Nelle ultime ore l’Amministrazione comunale ha reso noto che a fronte della numerosa affluenza prevista alla funzione funebre sarà chiuso al traffico il tratto di via Pellizzoni prospicente la chiesa parrocchiale.

Negli ultimi giorni nel tratto in cui è avvenuto l’impatto tra il furgone con cestello e la moto guidata dal giovane parrocchiere, premiato a livello nazionale e dalla comunità di Rovellasca, è stato posizionato che con diversi mazzi di fiori e lumini ricordare il 30enne.

