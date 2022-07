x x

GERENZANO – Doppio appuntamento con “Le notti della scienza” con porte aperte al centro ricerche di via Lepetit a Gerenzano. La “Fondazione istituto insubrico ricerca per la vita”, in collaborazione con Scientificamente-Associazione scientifica di Cislago, e con il patrocinio del Comune di Gerenzano invita tutti a “Le notti della scienza”, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle 16.30 al Centro di ricerca Insubrias Biopark di via Lepetit 34 a Gerenzano.

Il programma della manifestazione

Ci saranno i gonfiabili per i bambini, la mascotte del parco, sarà possibile visitare i laboratori scientifici; e saranno a disposizione stand gastronomici per gustare salamelle e patatine (dalle 18), domenica anche i “banchi della scienza” e osservazione astronomica delle stelle dalle 22.30.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: il centro ricerche di via Lepetit a Gerenzano)

14072022