SARONNO – “Il sindaco Augusto Airoldi ha postato su Facebook critiche neppure troppo velate all’operato delle forze dell’ordine in occasione dell’ultima manifestazione del Collettivo Adespota le cui tracce sono ancora ben visibili in città. Quanto abbiamo visto sabato pomeriggio ci pare in realtà raccontare una storia diversa: la polizia, come in precedenti occasioni, ha contenuto i manifestanti, ne ha fermati parecchi per identificazione, ha impedito l’accesso ad alcune vie per evitare che il corteo raggiungesse sedi istituzionali. Dunque i danni, pur rilevanti, sono stati contenuti dall’operato delle forze dell’ordine”. Inizia così un comunicato del gruppo cittadino di Forza Italia riguardo alla manifestazione degli anarchici di sabato scorso e delle seguenti esternazioni del primo cittadino.

Forza Italia giudica inaccettabile che le istituzioni si attacchino in pubblico tra loro in particolare troviamo inconcepibile che il Sindaco si lamenti sui social dell’operato delle forze dell’ordine quando la Legge gli fornisce tutti gli strumenti per chiedere al Prefetto spiegazioni circa le decisioni assunte e per sollecitare eventualmente l’assunzione di provvedimenti diversi.

La piaga dei collettivi anarchici, che da anni ormai hanno fatto di Saronno il loro “Fort Apache”, non è nuova purtroppo e nessuno ha la pretesa di indicare soluzioni risolutive ma certo lamentarsi sui social non aiuta a risolvere il problema. Piuttosto, quando si è saputo del corteo ha chiesto il Sindaco al Prefetto l’assunzione immediata di provvedimenti di allontanamento (Daspo urbano) per i militanti di questi gruppi che sono ampiamenti conosciuti e che risiedono per lo più fuori Saronno? Forse era questo da fare prima dell’evento invece che lamentarsi a scempio avvenuto. Forza Italia si augura che si faccia tesoro dell’errore e per il futuro si possa agire con più determinazione nei confronti di questi soggetti che danneggiano gravemente non solo le cose ma – e questo è più grave – la reputazione e l’immagine della nostra città. L’ultima cosa da fare in queste circostanze è dare la colpa a polizia e carabinieri che invece svolgono con impegno il loro lavoro e ai quali va tutta la nostra stima e riconoscenza.

14072022