Dal Melone Liscio Extra ai classici dell’estate: ecco la frutta  che “Merita l’Assaggio” da TIGROS a luglio

La frutta estiva ci conquista con i suoi colori e profumi vivaci, senza dimenticare il suo sapore fresco e dolcissimo. Alcune varietà sono inoltre grandi protagoniste dei piatti stagionali più amati dagli italiani: macedonie, spiedini di frutta, ma anche l’intramontabile prosciutto e melone.

TIGROS ha selezionato per la sua clientela alcune varietà di frutta estiva che si contraddistinguono innanzitutto dalla loro italianità. Coltivata in territori che esaltano le caratteristiche organolettiche di ogni pianta, la frutta Merita l’Assaggio TIGROS permette di scoprire varietà poco note e di grande qualità della frutta di stagione italiana.

Scopriamo le proposte di luglio, disponibili al reparto ortofrutta dei punti vendita TIGROS.

Melone Liscio Extra

Non è il solito melone e lo si capisce al primo sguardo. Il Melone Liscio Extra è riconoscibile proprio per la sua buccia liscia e di colore giallo paglierino-crema. Rispetto al melone comune è infatti privo del “retato”, ovvero di quel reticolo di striature verdastre che lo rendono ruvido al tatto. Il Melone Liscio Extra è anche più tondeggiante rispetto a quello più diffuso.

Anche all’interno nasconde alcune sorprese: la sua polpa arancione è infatti più morbida rispetto a quella del melone comune ed è di una dolcezza straordinariamente intensa. Succosa e gustosa, questa varietà di melone, coltivato tra le province di Mantova e Reggio Emilia, è molto ricercata nelle cucine dei grandi ristoranti perché risulta versatile, da cruda e da cotta. Il Melone Liscio Extra Merita l’Assaggio proprio per la sua dolcezza e la sua polpa gustosa, morbida ed aromatica.

Il melone ha una storia antichissima e che viene da lontano: deriva da una pianta asiatica, apprezzata in Europa già dagli antichi Romani. Ne era molto ghiotta la famiglia Gonzaga, che ne diffuse la coltivazione nel Mantovano. Dal 1400 a oggi, quest’area bagnata dal Po è vocata alla coltivazione di questo frutto, che cresce rigoglioso in un suolo fertile e ricco d’argilla. A donare la perfetta maturazione ai meloni è anche il clima caratterizzato da inverni freddi che si alternano alle estati calde.

Una curiosità: se proverete il Melone Liscio Extra di TIGROS vi accorgerete che ha un piccolo sigillo di cera lacca rossa sul picciolo. Serve a proteggere il frutto, evitando che possa essere contaminato da batteri e muffe nel suo unico “punto debole” a contatto con l’esterno.

Albicocca e Albicocca Caramella

Dopo averle scoperte a giugno, continueremo a gustarle anche a luglio. L’Albicocca e l’Albicocca Caramella sono infatti protagoniste del “Merita l’Assaggio” TIGROS anche questo mese.

Entrambe le varietà sono originarie della Puglia e più precisamente delle campagne di San Ferdinando. L’Albicocca TIGROS porta in tavola un grande classico dell’estate di medie dimensioni e dal sapore inconfondibile. Merita l’Assaggio perché è gustosa: ha una polpa profumata, soda e dal sapore equilibrato.

L’Albicocca Caramella è invece una novità recente del mercato italiano, ma si è già fatta notare per il suo nome curioso, dovuta al suo gusto: è infatti così dolce da sembrare una caramella. La buccia ha delle striature rosse. La troverete solo da TIGROS e vi conquisterà con la sua dolcezza e la sua polpa succosa, profumata e zuccherina.

Pesca a polpa gialla, Nettarina e Tabacchiera

D’estate le pesche sono così buone che non smetteremmo mai di mangiarle. Per fortuna da TIGROS a luglio ci sono ben tre varietà tutte da provare. Le Pesche e le Nettarine Merita l’Assaggio sono entrambe varietà a polpa gialla, coltivate nelle campagne di San Ferdinando di Puglia. Si distinguono per il loro aspetto: le prime hanno una buccia vellutata, mentre le seconde più liscia e brillante. Chi ama la frutta succosa, dal sapore ricco, dolce ed estremamente aromatico, sarà conquistato dalla Pesca a polpa gialla. La Nettarina è consigliata invece per chi ama la frutta dalla polpa croccante e dal sapore equilibrato, dolce e particolarmente aromatico.

La Pesca Tabacchiera ha un aroma intenso e profumato, dovuto al sole che bacia le campagne siciliane intorno all’Etna. Si distingue subito per la sua forma piccola e schiacciata, che ricorda appunto le scatoline in cui si riponeva un tempo il tabacco. La sua polpa invece è di colore bianco saporita, morbida e succosa.