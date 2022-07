x x

GROANE – Ancora sangue ai margini delle Groane: è un episodio sul quale del quale nelle prossime ore i carabinieri cercheranno di chiarire tutti i contorni quello avvenuto nel tardo pomeriggio odierno. Ai margini del Parco delle Groane, nella zona periferica Cesate a nord, Senago ad est e la periferia di Garbagnate Milanese l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorsi per una persona che presentava una ferita, si pensa da arma da taglio. Il fatto è avvenuto alle 17.20, il ferito è stato soccorso nei pressi di via 24 maggio, non lontano dalla ciclabile del canale Villoresi.

Il paziente, un ragazzo di trent’anni, all’inizio è apparso in gravi condizioni, è stato quindi stabilizzato – sul posto oltre all’ambulanza della Croce viola è arrivata anche l’auto-infermieristica – e quindi trasferito al vicino ospedale garbagnatese, al momento del ricovero non è apparso in pericolo ed i militari dell’Arma presto lo interroghernano per sapere cosa sia successo.

