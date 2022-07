Gerenzano/Turate: stasera spettacolo accanto alla stazione

TURATE – Questa sera a partire dalle 21.15 al Riri (parcheggio fronte stazione ferroviaria) si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna di teatro urbano “Fuori tutti”, con lo spettacolo di Circo Pacco “Dust busters” della compagnia Marlon Banda. L’evento è all’aperto, con accesso libero e gratuito.

L’ultimo appuntamento della rassegna “Fuori tutti” è previsto infine il 21 luglio sempre alle 21.15, con “Steamfolk di questi e altri continenti”, spettacolo di “musica dal vivo e follia” che si terrà a Santa Maria. L’inizitiva è promossa dalla compagnia Eccentrici Dadarò con l’Amministrazione comunale turatese, con il contributo del Ministero della Cultura.

(foto: gli artisti di Circo Pacco che presentano oggi Dust busters, occasione di divertimento e svago nella calda serata)

