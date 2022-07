x x

TRADATE – Intervento di carabinieri e mezzi di soccorso la scorsa notte alla periferia di Tradate, lungo il tratto locale dell’ex statale Varesina verso il confine con Venegono Inferiore, dove è stata trovata una persona a terra, esanime: l’equipaggio dell’ambulanza e dell’automedica subito arrivate, erano le 22.35, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del ragazzo, di 31 anni, originario del Marocco.

I rilievi sono stati compiuti dai carabinieri della Compagnia di Saronno, la salma è stata trasferita quind nella camera mortuaria in attesa dell’autopsia che dovrà chiarire i motivi della morte, ed in ogni caso sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

14072022