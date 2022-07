x x

SARONNO – Sconcertante l’accaduto a Cislago: gli agenti della polizia locale sono entrati in un’abitazione di proprietà comunale. L’anziana a cui era stata assegnata è ricoverata da circa un anno in ospedale. Malgrado questi i vicini hanno notato un sospetto via vai da cui è partita la segnalazione. All’interno dell’immobile gli agenti hanno trovato tre persone. Evidentemente abusivo che utilizzavano l’abitazione senza averne titolo e senza il permesso dell’anziana. Sempre in casa sono state trovate armi e di sostanze stupefacenti.

Oggi il funerale di Michele Garrutto, il 30enne di Solaro morto nell’incidente avvenuto nei giorno scorsi sulla tangenziale est di Saronno.

Confermati dalla Corte di Cassazione trent’anni di reclusione a Laura Taroni, l’ex infermiera dell’ospedale di Saronno accusata di avere avvelenato la mamma ed il marito.

Continuano le polemiche dopo il corteo degli anarchici di sabato scorso.

A Ceriano Laghetto un camion ha perso una latta di vernice e colorato la strada di giallo.

