LAVENA PONTE TRESA – Ieri alle 10.30 a Lavena Ponte Tresa in via Luino per cause da accertarsi un’autovettura e una moto (con targa svizzera) si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Sul posto anche ambulanza e elisoccorso.

La motociclista, una donna di 36 anni, è stata infine trasportata con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese: al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita. A compiere i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica per risalire alle eventuali responsabilità di quanto successo, i carabinieri e la polizia locale.

14072022