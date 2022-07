x x

GERENZANO – Protezione civile in campo per salvare il fontanile di San Giacomo a Gerenzano: sono intervenuti nelle scorse ore con il personale del Parco dei Mughetti, di cui il fontanile fa parte. L’intervento, concordato col Comune gerenzanese, ha consentito la rimozione dei tanti pesci morti, la pulizia delle piante infestanti, e con una autobotte è stata versata nella vasca una buona quantità di acqua. E sopra è stato posato un telo per limitare il riscaldamento dell’acqua.

“L’attuale crisi idrica sta producendo i suoi effetti anche nel territorio del Parco dei Mughetti, soprattutto sugli ecosistemi più fragili come quello del Fontanile di San Giacomo. La quasi assenza di precipitazioni nel periodo invernale e primaverile ha provocato l’abbassamento della falda freatica e, di conseguenza, anche del livello idrico nella testa del Fontanile, circa -40 centrimetri. Ciò ha comportato, oltre alla seccaa del corso d’acqua, anche la recente moria di una decina di pesci, tra l’altro appartenenti a specie esotiche” riepilogano dall’Amministrazione di Gerenzano.

Come rilevano dal Comune “si stima, purtroppo, che il fontanile possa ritornare in condizioni “normali” solo dopo un periodo di abbondanti precipitazioni, quindi, salvo ulteriori anomalie, al termine del prossimo autunno”.

(foto: alcuni momenti dell’intervento della protezione civile al fontanile di Gerenzano)

