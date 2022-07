x x

LIMBIATE – Arresto per spaccio in via dei Mille a Limbiate: l’intervento è stato compiuto da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio che qualche sera fa, transitando lungo la strada, ha noato la presenza di un gruppetto di persone. Una di esse, un uomo di 38 anni, alla vista dei militari ha cercato di sbarazzarsi di un sacchetto, lasciandolo cadere a terra. I tutori dell’ordine perà hanno visto tutto e sono intervenuti: il trentottenne è stato fermato ed il sacchetto è stato recuperato, dentro c’erano 23 grammi di cocaina. L’uomo è stato perquisito e trovato con un ulteriore, piccolo quantitativo della stessa sostanza. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

