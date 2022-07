x x

SARONNO/SARONNESE – Ampia (e variegata) l’offerta per questo fine settimana: dalle visite alla scoperta dei tesori di Monza, alla “Festa della birra” a Solaro, concludendo con il tradizionale mercatino domenicale proposto dalla Proloco di Saronno.

Venerdì 15 Luglio

SOLARO – Torna la nuova edizione della “Festa della birra” al centro sportivo Scirea di corso Berlinguer. Musica dal vivo, birra e street food tutte le sere fino a domenica, informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

CERIANO LAGHETTO – Nel centro storico e in occasione della manifestazione “Isola pedonale” musica dal vivo “Abby road in Ceriano Laghetto” a cura dell’associazione “La città sonora”. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

MONZA – Dalle 10.30 alle 18.30 vengono organizzate delle visite guidate alla reggia di Monza con un percorso che comprende 28 stanze tra appartamenti e sale, un vero e proprio viaggio nella storia: dagli Asburgo ai Savoia. Informazioni al sito internet www.reggiadimonza.it.

ROVELLASCA – Alle 21, nel centrale parco Burghé, musica dal vivo con la “Ciccio pasticcio band e i tre porcellini”. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 16 Luglio

MONZA – Scoprire il “fasto di Monza longobarda” con una visita al Duomo con la celebre cappella Zavattari (in foto) e il museo del tesoro con sue opere d’epoca longobarda. La visita prevede anche un percorso nel centro della città dove poter ammirare il palazzo dell’Arengario sede del potere in età medioevale. Informazioni al sito www.milanoguida.com.

ORIGGIO – Dalle 18, per le vie del centro storico, torna la manifestazione “Notte sotto le Stelle 2022” con musica dal vivo e street food. Informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

ROVELLO PORRO – Alle 20.45, nel piazzale del santuario della Beata Vergine del Carmine, il corpo musicale “Santa Cecilia” propone il “Concerto estivo 2022” diretto dal maestro Luca Carnelli.

Domenica 17 Luglio

SARONNO – Dalle 8.30 alle 15, in piazza del Mercato, la Proloco propone il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni dettagliate al sito www.prolocosaronno.it.

LIMBIATE – Proseguono le serate con musica del vivo in piazza Tobagi per la manifestazione “Estate in piazza”. Questa sera si esibisce l’orchestra “Davide Show”. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.