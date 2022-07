x x

SARONNO – Per una volta, da qualche tempo a questa parte, una buona notizia sul fronte del contagi covid in zona. A darla, con il report settimanale sull’andamento della pandemia, è l’Ats Insubria, agenzia sanitaria che ha competenze su Saronno, parte del Varesotto e nel Comasco. “L’analisi dei dati dell’ultima settimana mostra una progressiva riduzione della fase espansiva dell’epidemia nel nostro territorio – fanno sapere da Ats – L’aumento del numero di contagi rispetto alla prima settimana di luglio è stato inferiore al 10 per cento“.

Prosegue Ats: “Possiamo ritenere probabile che la prossima settimana si raggiunga un plateau e, successivamente, inizi una fase di più marcata riduzione del numero di casi accertati nel nostro territorio. Il numero di pazienti infettati dal Sars Cov2 che necessitano di ricovero si mantiene ancora basso”.

