x x

SARONNO – SOLARO Grande commozione ieri a Solaro per il funerale di Michele Garruto il parruchiere morto giovedì scorso nell’incidente stradale avvenuto sulla Sp 31 bis la tangenziale che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro.

Si è concluso con un intervento di pulizia e due multe l’abbandono di diversi “Gratta e sosta” a Solaro.

Tradate, il mistero del corpo senza vita trovato lungo la Varesina.

Ospedale tornano le degenze alla riabilitazione intensiva.

Ospedale di Saronno, la riabilitazione intensiva di nuovo operativa al 100% “Come va Saronno?”: arriva la rubrica estiva per fare il punto della situazione in città.

“Come va Saronno?” Cinque domande alla città per fare il punto in vista della ripartenza Forza Italia boccia il sindaco che attacca le forze dell’ordine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn