BUSTO ARSIZIO – Scontro mortale lungo l’A8. Un uomo ha perso la vita nella notte nel ribaltamento di un veicolo avvenuto poco prima delle cinque nel tratto tra Busto Arsizio e il bivio con la A36 Pedemontana verso Varese. L’allarme è scattato intorno alle 4.50 all’altezza del chilometro 26, dove due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso, quello di urgenza massima, due ambulanze e un’automedica, oltre ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e alle pattuglie della Polstrada. Una volta sul posto il personale sanitario di Areu non ha potuto fare altro che constatare il decesso di un uomo di 52 anni. Altri due uomini sono rimasti coinvolti nello schianto, ma non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata è stato chiuso per circa tre ore il tratto di Autolaghi interessato in direzione Nord: la riapertura è avvenuta dopo le 8. Autostrade per l’Italia registrava poco prima delle 7 due chilometri di coda e consigliava a di uscire a Busto Arsizio: «Dopo aver percorso la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Gallarate».

