LAZZATE – “Arrivano le prime importanti adesioni per la cena che abbiamo organizzato in ricordo di mio papà Cesarino, che è stato un sindaco ed un senatore molto amato dal territorio. A dieci anni dalla sua scomparsa hanno confermato la loro presenza, alla cena che si terrà il 22 luglio alle 19.45 in piazza Giovanni XXIII a Lazzate, il governatore Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; il ministro al Turismo Massimo Garavaglia; il capogruppo Lega in Senato Massimiliano Romeo; il parlamentare Paolo Grimoldi; l’ex ministro Roberto Castelli”. Così il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti, figlio del senatore leghista venuto a mancare dieci anni fa.

“Per partecipare è obbligatorio prenotarsi nel sito dell’associazione Amici di Cesarino, che organizza la cena, www.cesarino.org“, conclude Monti. Alle 20.30 seguirà un concerto di commemorazione, ad ingresso libero.

(foto archivio: Cesarino Monti)

15072022