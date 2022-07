x x

ORIGGIO – Dopo le prime due camminate crepuscolari nei boschi di Gerenzano e Uboldo, si terrà questa sera (salvo maltempo) la terza camminata nei boschi di Cerro Maggiore.

La partenza è fissata come per le altre escursioni alle 20, con ritrovo alla “porta del parco” situata a ridosso di Via IV Novembre, nella frazione cerrese di Cantalupo.

L’escursione, semplice e adatta a tutti, durerà circa 2 ore, gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo ed una torcia per l’imbrunire.

Le iscrizioni sono ancora aperte, è da ricordare che la quarta camminata nei boschi di Origgio ha fatto registrare un sold out già dalla scorsa settimana.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 02-96951140, o mandare una mail a [email protected]

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn