SARONNO – Ormai è una continua conferma. E’ evidente, settimana dopo settimana, come le aperture del giovedì sera non abbiano funzionato. Anche ieri sera poche le attività che hanno aperto tanto che è difficile distinguere un giovedì sera da una “normale” estiva di Saronno. Unica differenza quanto organizzato dai locali: i micro eventi e i dehors sono la vera attrattiva che crea delle “oasi” nel centro storico decisamente poco animato.

Ieri sera in piazza Avis il nuovo concerto dell’iniziativa Music Express con le sedie che iniziano a riempiersi quando ormai l’iniziativa, pur posticipata dalle 20,30 alle 21,30, è agli sgoccioli.

Neanche i saldi estivi che generalmente si trasformano in una spinta propulsiva per far alzare la saracinesche ed aprire le porte quest’anno sono riuscite a rinverdire una formula che evidentemente ha bisogno di un rinnovamento o di essere sostenuta con eventi in grado di catalizzare più presenze e partecipanti.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

