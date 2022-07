x x

SOLARO – Il Comune di Solaro, in collaborazione con il Parco delle Groane e la cooperativa Spazio Giovani organizza il Campus Estate 2022 dal 29 agosto al 9 settembre nella sede del centro Parco Polveriera di Solaro. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e proporrà laboratori, momenti gioco e momenti naturalistici grazie alla presenza di educatori qualificati e dei volontari delle Groane. Il costo è di 110 euro a settimana, con sconto del 10% dal secondo figlio.

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente online dalle ore 8 di venerdì 15 luglio alle 12 di venerdì 29 luglio alla mail [email protected]. La priorità va alle famiglie residenti a Solaro con bambini che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola infanzia o ciclo di scuola primaria nell’anno scolastico 2021-2022 e con entrambi i genitori lavoratori. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti (minimo 18 bambini massimo 40). Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Solaro e su www.spaziogiovani.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare [email protected] oppure l’Informagiovani/Informafamiglie al 3383278154 o al 3388188286.

“Abbiamo avuto numerose proposte – commenta il sindaco Nilde Moretti – sul territorio per tutta l’estate e ringrazio le associazioni e l’oratorio per i servizi offerti. Per la fine di agosto, sino al momento dell’inizio delle scuole, abbiamo confermato la nostra disponibilità nel contribuire ad organizzare un servizio che accompagni i ragazzi verso la prima campanella. È un servizio importante, per il quale ringraziamo il Parco delle Groane e Spazio Giovani”.

