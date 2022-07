Volley serie B, Chiofalo nuovo allenatore della Pallavolo Saronno

x x

SARONNO – “Con grande piacere annunciamo il nome del primo allenatore della nostra Serie B: si tratta di Luca Chiofalo”: l’annuncio è giunto ieri sera dai dirigenti della Pallavolo Saronno. Per il club si è trattato di una “scelta interna”. Chiofalo è stato promosso in prima squadra dal vivaio saronnese, “una promozione dalle giovanili di Saronno meritata dopo i risultati ottenuti in questi anni. Diamogli un grosso benvenuto ed in bocca al lupo per la nuova avventura” dicono i responsabili societari.

Vinta la fase finale del campionato di volley maschile serie B nell’ultima stagione, la Pallavolo Saronno ha quindi rinunciato al passaggio in A3 per via dell’inadeguatezza del palasport comunale “Dozio”, dove non sarebbe stato possibile giocare le gare interne (tetto troppo basso, ed altre mancanze strutturali) e per gli alti costi che il passaggio di categoria avrebbero inevitabilmente comportato.

