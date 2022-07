x x

SARONNO – “Visto il grande risultato degli appuntamenti sin qui svolti, e considerato anche il gran caldo di questi giorni, gli Open day si chiudono in anticipo“: lo comunica la segreteria del Fbc Saronno, che oltre a rafforzare la prima squadra in Promozione si sta preparando anche ad ampliare il settore giovanile.

Restano aperte le iscrizioni al “vivaio”: dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 ed il sabato mattina dalle 10 alle 12, direttamente in segreteria allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi. Per informazioni contattare Luzzini al numero 3312929803 oppure Stefano al numero telefonico 3382481736.

(foto: Open day del Fbc Saronno allo stadio nei giorni scorsi)

