x x

CERIANO LAGHETTO – Grande successo per la Ceriano blu night che si è svolta nei giorni scorsi in paese: obiettivo, dare conoscere l’attività delle forze dell’ordine e della protezione civile e sensibilizzazzare i cittadini. In centro, fra piazza Diaz e piazza Lombardia, c’erano C’erano uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della Croce rossa e della polizia stradale, che hanno presentato le loro attività, hanno predisposto giochi e percorsi formativi per i più piccoli, e svelato tante curiosità.

L’evento si è svolto con la “regia” dell’Amministrazione civica e la partecipazione degli operatori dell’unità cinofila della protezione civile. L’appuntamento ha seguito la “Lazzate fire night” che si era svolta in precedenza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per i partecipanti a questo riuscito evento)

16072022