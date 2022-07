x x

SARONNO – Nessuna informazione sugli orari di apertura, se non recandosi in presenza davanti al cancello, e soprattutto il ritorno del problema del caldo torrido nella struttura. Sono i temi su cui il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone chiede all’Amministrazione comunale impegnarsi sul fronte della gestione dell’hub vaccinale di via Parini.

“Con l’aumento dei contagi e con l’apertura della quarta dose per gli over 60 l’hub vaccinale dell’ex scuola Pizzigoni a Saronno è tornato una necessità per tanti cittadini ma, con mio grande rammarico, ho notato una grande disattenzione da parte dell’Amministrazione che, malgrado i grandi spot dell’inverno scorso, ora si è dimenticata delle necessità della struttura”.

Guaglianone parte spiegando come le istanze arrivino direttamente dai saronnesi che hanno avuto non poche difficoltà su questo fronte: “Negli ultimi giorni in qualità di consigliere comunale sono stato contattato da diversi cittadini che mi chiedevano informazioni sull’hub vaccinale dalle modalità di accesso alle giornate di apertura. Sono rimasto un po’ stupito perchè se c’è stato un tema che negli ultimi due anni ha visto il sindaco presente è stato proprio questo. Ed invece effettivamente reperire le informazioni non è semplice”.

E spiega: “I giorni e gli orari di apertura sono riportati solo sul cancello dell’hub e con questo caldo per un over 60 potrebbe non essere semplice andare in presenza anche perchè il servizio “Saronno Amica” non è più attivo dal primo luglio e le aperture non sono riportate ne sul sito del comune ne sul Saronno Sette”.

Le cose non migliorano per chi si reca all’hub: “Non c’è più l’impianto di climatizzazione previsto l’anno scorso – conclude Guaglianone – facile capire visto l’estate straordinariamente calda che stiamo vivendo e conoscendo la struttura dell’ex Pizzigoni che temperature con cui sono costretti a fare i conti non solo i vaccinandi ma anche i volontari e i medici che sono al servizio della comunità in condizioni davvero complicate. Il sindaco ha più volte e giustamente posto l’accento sulla professionalità e l’impegno del personale dell’hub vaccinale credo sarebbe opportuno garantire loro un ambiente di lavoro consono”.

“Spero che il sindaco e l’Amministrazione comunale tornino a fare la propria parte perchè l’impegno per il sostegno della campagna vaccinale non si vede solo organizzando Galà o rimarcando i buoni risultati e i numeri ma essendo pronti a rispondere alle sopravvenute esigenze della struttura”.

