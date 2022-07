x x

ORIGGIO – Dopo il grande successo della Muschiona night Origgio torna a proporre un grande eventi per convidivere la voglia di stare insieme nel periodo estivo. Stasera appuntamento con la Notte bianca un momento pensato con diverse proposte per far vivere il centro cittadina per l’intera serata dando l’opportunità agli origgesi di cenare ma anche godersi un po’ di musica insieme cercando anche un po’ di fresco.

La manifestazione è stata intitolata “Notte sotto le stelle”, si inizia alle 18 e si va avanti sino alle 2: in Corte Fabbrica i Mamalover con un cocerto dal vivo; in piazza Immacolata Innocenti evasioni e omaggio a Lucio Battisti; alla baita degli alpini panini e salamelle, nelle vie del paese street food e spettacoli musicali a cura dei locali di ristorazione.

