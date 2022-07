x x

SARONNO – La notizia è arrivata direttamente dal vicepresidente Mario Busnelli durante l’incontro di ieri sera all’ospedale di Saronno. Un momento con il direttore generale dell’ospedale Euigenio Porfido e con il consigliere regionale Emanuele Monti dove è arrivato un plauso all’associazione saronnese per i tanti progetti concretizzati in questi anni ma anche per la determinazione con cui fa sentire la vicinanza del territorio e della comunità al presidio rispondendo a piccole grandi necessità dei reparti con una particolare attenzione all’oncologia.

Il direttore generale Porfido ha sottolineato l’apporto cruciale della Saronno Point e la grande collaborazione che si è creata a Saronno e durante la pandemia con l’intero presidio.

Busnelli, dopo aver rimarcato l’impegno dell’associazione con un grazie ai volontari e a quanti donano: “Siamo soldati – ha rimarcato – pronti a fare del bene per i pazienti con servizi come il trasporto sanitario ma anche fornendo i materiali al personale come dotazioni di ultima generazione. L’ultima sfida, dopo le tante donazioni, è la riunione di tutte le associazioni oncologiche che lavorano sul territorio per sfruttare le sinergie. Un progetto che procede bene, abbiamo già fatto un paio di incontri, anche alla presenza del consigliere Monti e sicuramente sarà un modo per permetterci di essere ancora più utili”.

Ma non solo: “Saronno point – conclude – è pronta a diventare un fondazione. Quando arrivi ad avere un certo volume serve anche cambiare modo in cui portare avanti la propria attività per poter continuare a fare tanto, facendolo sempre meglio”.

Non sono mancati ringraziamenti, da parte dell’associazione, ai vertici dell’ospedale “che ci sono vicini che sono pronti a collaborare” ma anche alla città.

Nel corso della conferenza sono arrivate buone notizie anche sul fronte degli investimenti per l’ospedale.