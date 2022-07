x x

SARONNO – Ancora un incidente a Saronno in un incrocio che già in passato è stato teatro di gravi sinistri. Cosa è successo? Secondo quando ricostruito da alcuni testimoni si è verificato l’impatto tra una Toyota C-HR e uno scooter all’intersezione tra via Colombo e via Volonterio.

In sella c’era un 17enne che è stato sbalzato a terra. Sul posto sono accorsi diversi saronnesi che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto l’automedica da Como e un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. Il personale sanitario ha fortunatamente potuto rassicurare i sanitari sulle condizioni del ragazzo che è stato accompagnato all’ospedale in codice verde.

Via Colombo e via Volonterio sono state chiuse al traffico dalla polizia locale che si è occupata anche di effettuare i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. E’ stata ovviamente inserita agli atti anche la testimonianza del conducente della vettura e di alcuni testimoni.

