SARONNO – Una zona di confine, tra Saronno e Solaro, che si trova ad affrontare diversi problemi sul fronte della crescita del degrado e della mancanza di decoro e che chiede un po’ di attenzione per affrontare annosi problemi e piccole e grandi criticità.

Un appello arrivare dalla zona di via Vecchia per Solaro al confine sud di Saronno. I residenti chiedono un nuovo approccio, un rilancio e qualche intervento che permetta di riqualificare la zona partendo da una nuova attenzione per l’ordine e il decoro. Nella zona si fa spesso il conto con rifiuti abbandonti ma anche con una manutenzione e pulizia decisamente carente. Annoso anche il problema, come ad altre parti dalla città, dei parcheggi visto l’aumento delle vetture di proprietà dei residenti a fronte di spazi ormai insufficienti.

Una serie di problemi a cui dare una risposta non solo per garantire una miglior qualità della vita dei residenti ma anche perchè se il progetto della riqualificazione della Saronno-Seregno andrà in porto la zona via Vecchia per Solaro potrebbe diventare uno di principali “accessi cislabili” alla città con quindi tutto l’interesse dell’Amministrazione a garantirne decoro ed ordine.

